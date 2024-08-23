Yardım Ettiği Adam Hırsız Çıktı; Yakalayıp Polise Teslim Etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz akşam Caner isimli vatandaş, yol kenarında bir kişinin motoru düz kontak yaparak, vurdurarak çalıştırmaya uğraştığını gördü. Öncesinde motosikletinin bozulduğunu düşünerek yardım eden motosiklet sürücüsü daha sonra motosikletin plakasının olmadığını fark etti. Kendisine verdiği ruhsatı incelemesinin ardından adının M.A. olduğu öğrenilen şüphelinin çalıntı motosikleti sürüklediğini belirledi.

Bunun ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücü, kaçmaya çalışan motosiklet hırsızını yakalayıp bekletti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, heyecan dolu anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili açıklama yapan motosiklet sürücüsü, "Bugün yine iyilik kazandı diyebiliriz. Lütfen motorlarınıza sahip çıkın, dikkat edin ve mutlaka önleminizi alın" dedi.

Kaynak: İHA