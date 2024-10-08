Yaralı Şahinlere Vatandaşlardan Yardım Eli

Ardahan'da vatandalar tarafından yaralı bulunan 2 şahin tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

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Yaralı Şahinlere Vatandaşlardan Yardım Eli

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

Ardahan Ovası'nın 2 noktasında yaralı şahin ve kızıl şahini görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavilerini yapmak üzere şahinleri, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından bulundukları bölgelerde doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA

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