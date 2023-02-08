Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ikinci gününde bilanço daha da ağırlaşıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin sayısı da giderek artıyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Peki depremden etkilenen vatandaşlara uzaktan da olsa nasıl yardım edebilirsiniz? İşte detaylar!