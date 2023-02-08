Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Peki deprem bölgesine uzaktan yardım nasıl sağlanır, neler yapılabilir ve nereye başvurulur?
Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ikinci gününde bilanço daha da ağırlaşıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin sayısı da giderek artıyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Peki depremden etkilenen vatandaşlara uzaktan da olsa nasıl yardım edebilirsiniz? İşte detaylar!
AFAD
Banka hesap numaraları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
AFAD'ın deprem bağış kampanyası için buraya tıklayınız.
Kızılay
Türk Kızılay'a bağış yapmak için buraya tıklayın.
AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra maddi destekte bulunabileceğiniz STK'lar da bulunuyor. Ahbap Derneği de onlardan biri!
Ahbap Derneği
Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın.