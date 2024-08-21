Yaralanan Yavru Kedinin Yardımına Belediye Ekipleri Koştu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaralanan yavru kediye ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı.

Yaralanan Yavru Kedinin Yardımına Belediye Ekipleri Koştu

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yavru bir kedinin yaralanması ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden belediye veterineri ve ekipler yavru kediyi kontrol altına alarak ilk müdahalesini yaptı.

Yaralanan Yavru Kedinin Yardımına Belediye Ekipleri Koştu - Resim : 1
Yapılan kontrollerin ardından sağlığına kavuşan yavru kedi tekrar sokağa bırakıldı.
Yaşanan bu yardımsever anlar ise Söğüt Belediyesine ait sosyal medya hesabında ‘'Minik dostumuz iyi durumda” sözleriyle paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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