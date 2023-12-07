Yaptıkları bir şehri isyan ettirdi, savunması pes dedirtti: 'Sanki adam öldürdük'

Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki F.D. yaptıkları ve söyledikleriyle bu kadar da olmaz dedirtti. Şahıs kendisini çeken gazetecilere ise "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

Yaptıkları bir şehri isyan ettirdi, savunması pes dedirtti: 'Sanki adam öldürdük'

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme atıp, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

EKİPLER HIZLICA YAKALADI

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi. (İHA)

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