Yapı Kredi Plaza Yıkılıyor: İçinde İsrail Konsolosluğu da Var!

İstanbul Levent'te yer alan Yapı Kredi Plaza'nın yıkılması gündemde. Binanın ya yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Protestoların hedefindeki İsrail Konsolosluğu da bu plaza da bulunuyor.

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Yapı Kredi Plaza Yıkılıyor: İçinde İsrail Konsolosluğu da Var! - Resim: 1

Megapol İstanbul’un önemli iş ve finans merkezlerinden biri olan Levent’te yer alan Yapı Kredi Plaza’nın yıkılması ihtimali gündeme gelmiş durumda. 1989 yılında Koray İnşaat tarafından inşa edilen ve uzun yıllar boyunca "A sınıfı ofis" olarak değerlendirilen bu yapının, son deprem raporlarına göre ya güçlendirilmesi ya da tamamen yıkılması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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