Yapay Zeka Müziğe Tehdit mi Fırsat mı? Sanatçılar Coşkun Sabah ve Yavuz Bingöl tv100 Ekranlarına Konuk Oldu! Yapay Zekaya 'Kara Tren' ve 'Anılar' İle Cevap

Yapay zekâ ile üretilen müzikler, son yıllarda müzik dünyasında hızla yaygınlaşan ve tartışma yaratan bir alan haline geldi. Gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi modelleri sayesinde yapay zekâ, artık melodi yazabiliyor, söz üretebiliyor, aranjman yapabiliyor ve hatta belirli bir sanatçının tarzını taklit eden eserler ortaya koyabiliyor. Bu durum, müziğin üretim biçimini köklü şekilde dönüştürürken, sanatın geleceğine dair yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Müzisyen Eda Tat, sesinin izni olmadan yapay zekâ ile kopyalanarak şarkılarda kullanıldığını söyledi. Şarkıların geniş kitlelere ulaştığını söyleyen Tat, dava açmaya hazırlanıyor.

Yapay zekâyla üretilen şarkılar müzik dünyasında tartışma yaratmaya devam ederken, genç müzisyen Eda Tat sesinin izinsiz şekilde kopyalandığını öne sürerek isyan etti. Sosyal medyada konuyla ilgili bir video yayınlayan şarkıcı, “O dinlediğiniz yapay zekâ şarkılarındaki ses bana ait. Sesimi çaldılar ve kullanıyorlar” dedi.

tv100 ekranlarında sanatçı Coşkun Sabah, sanatçı Yavuz Bingöl konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekâyı bir çağ atlama olarak nitelendiren Coşkun Sabah, tüm dünyada yapay zekânın telifte nereye oturtulacağının gündem olduğunu dile getirdi.

Sabah, “Yapay zekâyı 10 dakika içinde aranje yapıyor. Biz buna 4-5 ay uğraşıyoruz. Bunun tabi kolaylığı var. Aranjörlerin işini kolaylaştıracak. Olumsuz tarafı ise bunun Youtube tarafında yapay zekâ ile yeni cover lar olarak yapılması. Tüm meslek birlikleri bunun telifte nasıl konumlanacağını tartışıyor. Ben olumlu bakan taraftayım.” açıklamasını yaptı.

Yavuz Bingöl ise, “Yapay zekâ icat oldu, buzdağının görünmeyen yüzü gibi herkes izliyor. Ben şüpheliyim. Acaba bir sektörü yok mu edecek? Yoksa aranjörlerin işini mi kolaylaştıracak? Duygu yönünden eksik buluyorum. Küçük bir hata bile doğallığı getirir. Mesela 16-25 yaş arası çok kullanıyor. Sadece aranjörlük değil, birçok meslek grubunu etkileyecek. Meslek birlikleri bu telif konusunu nasıl toparlarlar, çok hızlı hareket etmeleri lazım. Devasa bir teknoloji ile karşı karşıyayız. “ ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah, “Bana soruyorlar ‘yapay zeka ‘Anılar’ gibi, ‘Aşığım Sana Doyamıyorum’ gibi bir beste yapabilir mi? Ben de diyorum ki: Mümkün değil. Yapay zekânın bu şarkıları yapması mümkün değil. Biz yapay zekâ ile ortaklık yapmak mecburiyetindeyiz. Ortaklık nasıl olur? Bir şarkının aranjesini yüzde yüz yapay zekâ ile kullandığım zaman telife giriyor. Bu yasak. Aranjeyi kanallara ayırıyoruz. Burada bas ve perküsyonu baştan çaldığında bu sefer telif problemi ortadan kalıyor. Bu senin eserin oluyor. Ben olayın bu tarafındayım. Yapay zekâdan bence aranjörlerimiz faydalanacak. ‘Biz artık bir iş alamayacak mıyız?’ diye düşünüyorlar, bence bu yersiz. Biz yapay zekâ ile ortaklık yapmaya mecburuz.” dedi.

Kalbi ile sesi bağlantısını, sanatçı ile enstrüman arasındaki bağlantının önemli olduğunu ifade eden Bingöl ise yapay zeka ile yapılan eserlerde bu duygunun yer almadığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi