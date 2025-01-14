Yapay Zeka Araştırma Komisyonu TBMM'de Toplandı

TBMM'de toplanan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda görev dağılımı belli oldu.

Son Güncelleme:
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu TBMM'de Toplandı

TBMM'DE Yapay Zeka Araştırma Komisyonu toplandı. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcü seçmek üzere toplandı.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığı’na AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Başkanvekili AKP Ankara Milletvekili Julide Sarıoğlu, Sözcü AKP İstanbul Milletvekili Büşra Paker ve Katip MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal seçildi.

Dönmez milletvekillerine teşekkür ederek, tüm üyeleri, tebrik etti. Dönmez, yapay zekanın bir çok alanda insana çözümler sunduğunu belirterek, yapay zekanın fırsatlar sunduğu kadar riskler barındırdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
TBMM
Son Güncelleme:
İmralı Heyeti İçin Dikkat Çeken İddia, ‘Öcalan İstedi, Türkiye Barzani’ye Sordu’ ‘Öcalan İstedi, Türkiye Barzani’ye Sordu’
İstanbul'da Sahte İçki Kabusu Büyüyor: Can Kaybı 7'ye Yükseldi, 2 Şüpheli Gözaltında İstanbul'da Sahte İçki Kabusu Büyüyor
Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş
Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor