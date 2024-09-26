Yanlış Duymadınız 280 Bin Liraya Sıfır Araç Geliyor! Resmi Tanıtımı Yapıldı

FANCY'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Reeder’ın ilk elektrikli aracı ReeV Fancy, kompakt yapısıyla şehir içi ulaşım için ideal bir çözüm sunuyor. Tamamen elektrikli olan ReeV Fancy, sıfır karbon emisyonu sayesinde çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aracın 7,5 kWh kapasiteli LiFePO4 bataryası, yalnızca 5 saat gibi kısa bir sürede tam şarj olabiliyor.

Öne çıkan özellikleri arasında 100 km’ye kadar menzil ve 45 km/s maksimum hız yer alıyor. Ev tipi prizlerden rahatça şarj edilebilmesi, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. 2,49 metre uzunluğunda ve 1,33 metre genişliğindeki araç, 200 litrelik bagaj kapasitesiyle de kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alan sunuyor.

ReeV Fancy’nin donanımları arasında geri görüş kamerası, sunroof, ses ve ısı izolasyonu gibi özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca dokunmatik ekran üzerinden otomatik camlar, merkezi kilit, klima, radyo, Bluetooth ve USB gibi sistemler kontrol edilebiliyor.

Aracın satış fiyatı 280 bin TL olarak belirlenmiş durumda. İlk 100 araç için ön sipariş imkanı sunuluyor ve 40 bin TL peşinat ile avantajlı taksit seçenekleriyle satışa çıkıyor.