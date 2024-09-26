Yanlış Duymadınız 280 Bin Liraya Sıfır Araç Geliyor! Resmi Tanıtımı Yapıldı
Araç almayı düşünen milyonları sevindirecek haber geldi. Otomotiv piyasasına 280 bin liralık yeni soluk geldi. Çok konuşulacak aracın resmi tanıtımı yapıldı.
Yerli cep telefonu üreticisi Reeder, geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli otomobili ReeV Fancy’yi duyurmuştu. Şimdi ise merakla beklenen aracın fiyatı da açıklandı. Ağustos ayı sonunda yapılan açıklamada, aracın tanıtım organizasyonunun Eylül 2024’te Samsun’da gerçekleşeceği ve ön siparişlerin de bu dönemde alınacağı belirtilmişti. Reeder, duyurduğu ön sipariş tarihini ve aracın satış fiyatını kamuoyuyla paylaştı.
ReeV Fancy’nin fiyatı ne kadar? Reeder’ın resmi internet sitesine göre ReeV Fancy, 280 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 40 bin TL peşinatla rezerve edilebilen araç, teslim sırasında 240 bin TL peşin ödeme ya da 12, 24, 36 ve 48 taksit seçenekleriyle alınabilecek. Taksit ödemeleri ise aylık 11 bin 250 TL’den başlayacak.
SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ
Sınırlı sayıda fırsat Reeder, bu özel kampanyanın yalnızca ilk 100 araç için geçerli olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ön siparişler 23 Eylül'de başlayacak. Aracı almak isteyenler, sınırlı sayıdaki bu fırsattan yararlanmak için hızlı davranmalı.
FANCY'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Reeder’ın ilk elektrikli aracı ReeV Fancy, kompakt yapısıyla şehir içi ulaşım için ideal bir çözüm sunuyor. Tamamen elektrikli olan ReeV Fancy, sıfır karbon emisyonu sayesinde çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aracın 7,5 kWh kapasiteli LiFePO4 bataryası, yalnızca 5 saat gibi kısa bir sürede tam şarj olabiliyor.
Öne çıkan özellikleri arasında 100 km’ye kadar menzil ve 45 km/s maksimum hız yer alıyor. Ev tipi prizlerden rahatça şarj edilebilmesi, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. 2,49 metre uzunluğunda ve 1,33 metre genişliğindeki araç, 200 litrelik bagaj kapasitesiyle de kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alan sunuyor.
ReeV Fancy’nin donanımları arasında geri görüş kamerası, sunroof, ses ve ısı izolasyonu gibi özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca dokunmatik ekran üzerinden otomatik camlar, merkezi kilit, klima, radyo, Bluetooth ve USB gibi sistemler kontrol edilebiliyor.
Aracın satış fiyatı 280 bin TL olarak belirlenmiş durumda. İlk 100 araç için ön sipariş imkanı sunuluyor ve 40 bin TL peşinat ile avantajlı taksit seçenekleriyle satışa çıkıyor.