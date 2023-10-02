Yangında yavrularını kaybeden kedi, annesiz kalan yavruyu sahiplendi

Antalya’da iki hafta önce kullanılmayan tarihi evde çıkan yangında 6 yavrusunu kaybedip, 2 hafta boyunca onları arayan anne kediye mahalle sakinleri annesini kaybeden başka bir yavru kedi getirdi. Anne kedi, yavruyu güvenli bölgeye götürüp sahiplendi.

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17 Eylül Pazar günü kullanılmayan 2 katlı tarihi evde çıkan yangında alevler yan binalara sıçrayıp, 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil evi küle döndürmüş, 7 katlı bir apartmanın dış cephesine de zarar vermişti.

Küle dönen tarihi evden ayrılmayan anne kedinin ise 6 yavrusunu yangında kaybettiğinin ortaya çıkması mahalle sakinlerini hüzne boğmuştu. Kedinin durumuna üzülen Burak İnceler adlı vatandaş, daha önce başka bir sokakta bulduğu annesiz yavru bir kediyi yavrularını kaybeden anne kedinin yanına getirdi. Anne kedi, annesiz yavruyu güvenli bir bölgeye götürerek sahiplendi.

Burak İnceler, "Bu kedinin durumunu haberler sonrası görünce daha önce bulduğumuz yavru kediyi veterinere götürüp bakımlarını yaptırdık. Neden olmasın deyip anne kedinin yanına getirdim. Anne kedinin karşılık verdiğini görünce sevindik. Sahiplendi onu. Yavru kedi anne özlemini gideriyor, anne kedi de yavru özlemini gideriyor. İnşallah yavrularının yerini tutar” dedi.

Kaynak: İHA

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