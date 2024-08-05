Yangında Yaralanan Leylek Tedavi Altına Alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında yaralanan leylek, jandarma ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yangında Yaralanan Leylek Tedavi Altına Alındı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Saruhanlı ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaralanan leyleğe ilk müdahaleyi yaparak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı leyleğin tedavisinin ardından yeniden yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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