Yangında ihmali olduğu öne sürülen DEDAŞ'tan suç duyurusu

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., 14 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır-Mardin yangınlarının ardından, yangınla ilgili "elektrik tellerini" işaret eden İ.E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yangında ihmali olduğu öne sürülen DEDAŞ'tan suç duyurusu

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına dair yeni bir açıklama yaptı.

DEDAŞ, 66 kilometrelik alanda etkili olan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair bir kez daha “anız yangını” iddiasını öne sürdürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ise yangının nedenine dair bir tespit olmadığı yönünde açıklama yaptı.

Buna rağmen rağmen DEDAŞ, yangının elektrik tellerinin yaydığı kıvılcımdan çıktığını söyleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

DEDAŞ İNCELEME YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

DEDAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Anız yangını olduğu yetkili makamlarca da açıklanan olay sonrası bir video çekerek resmi makamları yalanlayan İ.E. isimli şahıs, açıklamaların aksine yangının anız yakımından değil, elektrik tellerinin tutuşmasından meydana geldiğini iddia edince Dicle Elektrik bu kez sessiz kalmadı. Dicle Elektrik yetkilileri iddiaların ardından yangının etkilediği bölgeye giderek detaylı teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemede İ.E. isimli şahsın sosyal medyada paylaştığı videoda bahsettiği mezarlığın üzerinden elektrik hattının dahi geçmediği saptanarak görüntülendi. Yapılan tespitin ardından Dicle Elektrik avukatları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla Diyarbakır Çınar ilçesi Köksalan köyüne kayıtlı İ.E. hakkında suç duyurusunda bulundu"

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