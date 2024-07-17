Yangında Dumandan Etkilenen Köpeği, İtfaiyeciler Hayata Döndürdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.

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Yangında Dumandan Etkilenen Köpeği, İtfaiyeciler Hayata Döndürdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava verildi, itfaiye aracıyla veterinere götürüldü.

İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde dün çıkan yangında bir köpek dumandan etkilenerek bayıldı.

OKSİJEN TÜPÜYLE HAVA VERİLDİ

İtfaiye ekipleri yangın bölgesinden çıkarttıkları köpeğe oksijen tüpü ile hava verdi, suyla ayıltmaya çalıştı. Ekipler köpeği itfaiye aracına alarak veteriner hekime götürdü.

İtfaiye erlerinin köpeğe müdahale ederek veterinere götürmesi kameralara yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı paylaşımda, "Kimi zaman da sevimli dostlarımız hayvanların da yardımına koşuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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