Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu

Türkiye, İzmir’de hurda toplamaya giden annelerinin açtığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşi, gözyaşları içinde uğurladı. Çocukların tutuklu babası da cenazeye katıldı.

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İzmir’in Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğun ısınması için elektrik sobasını açıp evden ayrılmış, sobanın devrilmesi sonucu evde yangın çıkmıştı.

Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

TUTUKLU BABA DA CENAZEYE GELDİ

Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kardeşlerin cenazeleri amca Hasan Akcan ile Hüseyin Akcan'a teslim edildi.

Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 3

Tahsin Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına hırsızlık suçlamasıyla tutuklu bulunan baba Hakan Akcan da özel izin alarak katıldı. Babanın ayakta duramayacak halde oluşu, herkesin yüreğini yaktı. 5 kardeşin cenazesi, Eski Acarlar Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 4

ÇIKMASINLAR DİYE KAPIYI KAPATIP KOLU ÇIKARMIŞ

Komşulardan birinin açıkladığı acı detay ise yürekleri dağlamıştı. Ailenin evindeki kapılarında kilit olmadığını söyleyen komşu, "Pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkarıp ayrılıyormuş çocukların yanından. Bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye” demişti.

Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 5

“SOBA DEVRİLİYOR, KİMSE BİLMİYOR”

Yangına şahit olan komşulardan Yusuf Şahin facia anlarını şöyle anlatmıştı: Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde ‘onlara ekmek almaya gidiyorum’ dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı.

Yangında Can Veren Beş Kardeşe Veda! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 6

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Kaynak: İHA

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