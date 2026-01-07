Yangın Sonrası Sıkı Denetim! Kartepe'nin Zirvesindeki Otel Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından kayak otellerine yönelik denetimler sıkılaştırılırken, Kartepe Belediyesi de ilçedeki tesislerde incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Kartepe’nin zirvesinde yer alan The Green Park Kartepe Resort Otel’de yapılan denetimlerde, yangın güvenliği ve imar başta olmak üzere çeşitli mevzuat eksiklikleri tespit edildi.

MÜHÜR VURULDU

Eksikliklerin verilen süreye rağmen giderilmemesi üzerine otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi. Ruhsat iptalinin ardından bugün belediyeye bağlı zabıta ekipleri otele giderek işletmeyi mühürledi. Kartepe Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili kurumların denetimleri sonucunda belirlenen eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle ruhsatın iptal edildiği ve bu doğrultuda mühürleme işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA