Yangın Kabusu Bitmiyor: 4 İlde Ormanlar Yine Alevlere Teslim!

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Türkiye, son günlerde artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 10 gündeki 761 yangının tamamı kontrol altına alındı ancak Çankırı, Kastamonu, Bolu ve Aydın’da yeni yangınlar çıktı. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. İşte yangınlara ilişkin son durum...

18.10 BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava aracı gönderildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

17.46 ÇANKIRI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

17.30 AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kamışlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan müdahaleye başladı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve uçaklar da ekiplere havadan destek veriyor. Yangını kontrol altına alabilmek için bölgede yoğun şekilde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

17.18 KASTAMONU

Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında yer alan Yukarıkayı köyü yakınlarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yaptı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Kaynak: AA-İHA