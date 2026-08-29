Yangın İl Sınırını Aştı! Muğla’da Yükselen Alevler Rüzgarla Antalya’ya Sıçradı

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Türkiye, Akdeniz ve Ege sınırında rüzgarın tetiklediği korkunç bir orman yangını felaketiyle mücadele ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

ALEVLER DEREYİ AŞIP ANTALYA SINIRINA GEÇTİ

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

DEV FİLO SAHADA

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi verildi.

🔥 MUĞLA / SEYDİKEMER



4 Uçak

15 Helikopter

72 Arazöz

6 İş Makinesi

450 Personel#Muğla #Seydiker’de orman dışı alanda başlayan ve #Antalya #Kaş’a sıçrayan yangına müdahale ediyoruz.



Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/EXRo0mynA1 — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2026

Kaynak: AA-DHA