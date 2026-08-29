Yangın İl Sınırını Aştı! Muğla’da Yükselen Alevler Rüzgarla Antalya’ya Sıçradı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Saklıkent Kanyonu'ndaki dereyi de aşarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü, iki ili birbirine bağlayan dev yangına 4 uçak, 15 helikopter ve 450 personel ile nefes kesen bir müdahale yürütüldüğünü duyurdu.
Türkiye, Akdeniz ve Ege sınırında rüzgarın tetiklediği korkunç bir orman yangını felaketiyle mücadele ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
ALEVLER DEREYİ AŞIP ANTALYA SINIRINA GEÇTİ
Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
DEV FİLO SAHADA
Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi verildi.
🔥 MUĞLA / SEYDİKEMER— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2026
4 Uçak
15 Helikopter
72 Arazöz
6 İş Makinesi
450 Personel#Muğla #Seydiker’de orman dışı alanda başlayan ve #Antalya #Kaş’a sıçrayan yangına müdahale ediyoruz.
Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/EXRo0mynA1
Kaynak: AA-DHA