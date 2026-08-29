Yangın İl Sınırını Aştı! Muğla’da Yükselen Alevler Rüzgarla Antalya’ya Sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Saklıkent Kanyonu'ndaki dereyi de aşarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü, iki ili birbirine bağlayan dev yangına 4 uçak, 15 helikopter ve 450 personel ile nefes kesen bir müdahale yürütüldüğünü duyurdu.

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Türkiye, Akdeniz ve Ege sınırında rüzgarın tetiklediği korkunç bir orman yangını felaketiyle mücadele ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangın İl Sınırını Aştı! Muğla’da Yükselen Alevler Rüzgarla Antalya’ya Sıçradı - Resim : 1

ALEVLER DEREYİ AŞIP ANTALYA SINIRINA GEÇTİ

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Yangın İl Sınırını Aştı! Muğla’da Yükselen Alevler Rüzgarla Antalya’ya Sıçradı - Resim : 2

DEV FİLO SAHADA

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi verildi.

Yangın İl Sınırını Aştı! Muğla’da Yükselen Alevler Rüzgarla Antalya’ya Sıçradı - Resim : 3

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Kaynak: AA-DHA

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Antalya Muğla Orman yangınları
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