Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Saklıkent Kanyonu'ndaki dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını büyüyor. Orman Genel Müdürlüğü dev bir filoyla alevlere müdahale ederken, yangın tehdidi nedeniyle dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu tedbir amaçlı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Palamut ve Çavdır mahallelerindeki bazı ev ve seralar alevlere teslim oldu.

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Türkiye, Akdeniz ve Ege sınırında rüzgarın tetiklediği korkunç bir orman yangını felaketiyle mücadele ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 1

ALEVLER DEREYİ AŞIP ANTALYA SINIRINA GEÇTİ

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 2

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 3

SAKLIKENT KANYONU KAPATILDI

Yangının ilerlediği güzergahın, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla-Antalya sınırındaki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'na çok yakın bir noktada bulunması, yetkilileri harekete geçirdi.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 4

Bölgede yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçebilmek adına, Saklıkent Kanyonu'nun tedbir amaçlı geçici olarak ziyaretçilere kapatıldığı açıklandı.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 5

EVLER TEHDİT ALTINDA

Yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır Mahallesi merkezine ulaştı.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 6

Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar yandı.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 7

DEV FİLO SAHADA

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi verildi.

Yangın İl Sınırını Aştı, Muğla ve Antalya Sınırında Kırmızı Alarm! Turizmin Gözbebeği Saklıkent Kanyonu Kapatıldı - Resim : 8

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Kaynak: AA-DHA

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Antalya Muğla Orman yangınları
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