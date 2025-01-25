Yangın Anında Otel İçinde Çektiği Görüntüleri Paylaştı: 'Sanırım Ölmek Üzereyiz'

Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 78 vatandaşa ağlarken, yangın anına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Müge Karataşlı, otelde yaşadığı çaresizliğin görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde Karataşlı, ölmek üzere olduklarını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.



‘ZİHNİMDEN GİTMEYECEK’

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz.

Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.

Kaynak: İHA