Yangın Ağaçlarına Sıçramasın Diye Mücadele Verdi

Adıyaman'da çıkan anız yangını korkuttu. Bir vatandaş, yangının ağaçlarına sıçramaması için büyük mücadele verdi.

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Yangın Ağaçlarına Sıçramasın Diye Mücadele Verdi

Adıyaman’da, bir çiftçi anız yangınının bahçesindeki ağaçlara sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Karageçi Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına kadar ilerledi. Bir çiftçi yangının bahçesinde yer alan ağaçlara sıçramaması için önce kürekle daha sonra ise musluğa bağladığı hortum suyuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Çiftçinin yoğun mücadeleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını söndüren çiftçi anız yakanlara tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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