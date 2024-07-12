Yandaş Yazar'dan AKP'ye Tepki: 'Cumhurbaşkanımızı Tarihe Köpekleri Öldüren Lider Olarak mı Geçirmeye Çalışıyorsunuz?'

AKP Grubu tarafından TBMM'ye sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine bir tepki de yandaş yazar Ersoy Dede'den geldi. Dede, yasa teklifinde imzası bulunan AKP'li milletvekillerine seslenerek "Cumgurbaşkanımızı tarihe köpekleri öldüren lider olarak mı geçirmeye çalışıyorsunuz" dedi.

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Yandaş Yazar'dan AKP'ye Tepki: 'Cumhurbaşkanımızı Tarihe Köpekleri Öldüren Lider Olarak mı Geçirmeye Çalışıyorsunuz?'

AKP, sokak köpekleriyle ilgili aylardır gündem konusu olan ve hayvan hakları savunucularının tepkisine yol açan yasa teklifini tamamlayıp Meclis'e sundu.

Teklifte, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören madde de bulunuyor. Bu konuyla ilgili sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor.

ERSOY DEDE'DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da inceleyip onayladığı belirtilen teklifle ilgili iktidara yakın gazeteci Ersoy Dede'den dikkat çeken bir tepki geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, teklifin Meclis'e sunulduğunu duyurduğu basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dede, Hürriyet gazetesinin teklifle ilgili AKP içerisinde bölünmeye yol açtığına dair haberini alıntılayarak şunları söyledi:

'BAZI VEKİLLER DİYEREK TOPU ÇEVİRMEYİN'

Hangi vekiller? Böylesi tartışmalı bir yasa teklifi hazırlanırken kimin ne söylediğini bilmek hakkımız... 'Bazı vekiller' diyerek top çevirmeyin... Mesela Kızılcahamam’da bir milletvekili, ayağa kalkıp 'Cumhurbaşkanımızı tarihe ‘köpekleri öldüren lider’ olarak mı geçirmeye çalışıyorsunuz?' dedi mi?"

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