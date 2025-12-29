Yalova'daki IŞİD Operasyonuyla İlgili Paylaşımlara Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonuyla ilgili bazı paylaşımlara soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

