Yalova’daki Gizemli Ev… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor: 'Drakula'nın Şatosu'
Sosyal medya Yalova’daki bu gizemli evi konuşuyor. X'te bir kullanıcının paylaştığı görselde görünen ev tartışma konusu oldu. Etrafında herhangi bir yapının bulunmadığı ev yoğun ilgi gördü.
İstanbul-Bursa otobanı üzerinde Yalova civarında bulunan gizemli ev, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Herkes bu evi konuşmaya başladı.
X platformunda Aykut Bayrakçı isimli kullanıcı, "İstanbul-Bursa otobanı üstünde, her geçtiğimde dikkatimi çeken tuhaf bir 'herkesten nefret ediyorum' evi var. Etrafında başkaca hiçbir yapının olmadığı orman içindeki bu evin sahibi kim, o bölgeye nasıl ev nasıl yaptı, oraya nasıl çıkıyor? Kafamda deli sorular…" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bayrakçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
4 milyonun üzerinde görüntülenme alan, binlerce yorum ve beğeni alan gizemli ev hakkında vatandaşlar arasında değerlendirme yapıldı. Bir kullanıcı "Gerçekten her seferinde sorguluyorum. Üstelik yolun belli bir mesafesinden sonra ev gözden kayboluyor, ağaçlarla gizleniyor. Resmen üzerine üç sezon film çekmelik bir ev" yorumu yaptı. Bir diğeri ise “Büyük ihtimal şu ev, yolu var. Apartman gibi. Kabaklı köyüne bağlı olabilir” dedi. Bir kullanıcı ise Aykut Bayrakçı’ya verdiği yanıtta “Daha çok “misafirlerimi kimse görmesin” evi olabilir” ifadelerini kullandı.
Aykut Bayrakçı bir kullanıcıya “Tweetinizi videolu olarak canlandırayım” diye yanıt verirken, diğerine ise “Kibarlaştırılmamış hali, kaçak et kesim merkezi diyorsunuz:) O da olabilir. Mantıklı” cevabını verdi.
Aykut Bayrakçı ayrıca 4 kullanıcının paylaştığı birbirinden zıt cevaplarla ilgili “Gizemli evimiz aynı anda hem Umut’a hem eski dişçi Rıza’ya aitmiş. Bir taraftan da itfaiyeye ait gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Emir’in emlakçı arkadaşı tarafından da satışa çıkarılmış. Seviyorum sosyal medyanın sallama gücünü. Atış serbest” sözlerini kullandı.