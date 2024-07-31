Yalova’daki Gizemli Ev… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor: 'Drakula'nın Şatosu'

İstanbul-Bursa otobanı üzerinde Yalova civarında bulunan gizemli ev, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Herkes bu evi konuşmaya başladı.

X platformunda Aykut Bayrakçı isimli kullanıcı, "İstanbul-Bursa otobanı üstünde, her geçtiğimde dikkatimi çeken tuhaf bir 'herkesten nefret ediyorum' evi var. Etrafında başkaca hiçbir yapının olmadığı orman içindeki bu evin sahibi kim, o bölgeye nasıl ev nasıl yaptı, oraya nasıl çıkıyor? Kafamda deli sorular…" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bayrakçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada viral oldu.