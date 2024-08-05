Yalova'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Yalova'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Yalova'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

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