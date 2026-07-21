Yalova'da Kahreden Haber: Harp Okulu Öğrencisi Güneş Çarpması Sonucu Şehit Oldu

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Alınana bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı.

VELİ BİLGİN ŞEHİT OLDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNEŞ ÇARPMASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek.

Kaynak: İHA