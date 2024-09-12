Yalova’da Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı, 4 Kişi Tutuklandı

Yalova’da polis ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Düzenlenen fuhuş operasyonunda 87 kişinin ifadesi alınırken 6 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarılarak gerekli işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova’da Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı, 4 Kişi Tutuklandı

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde mağdur kadınları kente getirerek Yalova ve çevre illerde fuhuş yaptırdığı tespit edilen D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y.’yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, farklı operatörlere ait 20 adet sim kartı, hesap defterleri, kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 87 kişinin ifadesi alındı. Operasyonda 6 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarılarak gerekli işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yalova’da Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı, 4 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.B., E.B, A.İ. ve O.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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