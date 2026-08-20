Yalova'da Erkek Dehşeti! 8 Aylık Hamile Eşini Katledip İntihara Kalkıştı

Yalova’da 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammed D., aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı.

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Yalova'da Erkek Dehşeti! 8 Aylık Hamile Eşini Katledip İntihara Kalkıştı
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Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova’daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ERKEĞİN DURUMU AĞIR

Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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