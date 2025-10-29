Yalova’da 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin en üst katındaki makine dairesinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Konaklayan misafirin olmadığı oteldeki personel, tahliye edildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyeciler tarafından yarım saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

