Yalova’yı Diken Üzerinde Tutan Olayda Valilikten Flaş Açıklama, Sebebi Belli Oldu
Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'ndaki köpüklenmenin nedenini açıkladı. Valilik, suya köpük artıcı etkisi olan temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin atıldığını belirtti.
Yalova’da Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenmenin sebebi ortaya çıktı. Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'ndaki suya köpük artıcı etkisi olan temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin atıldığını açıkladı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST
Açıklamada şöyle denildi: Suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir. Savcılık talimatı ile gözaltında bulunan şahıslardan 2 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır.
Kaynak: Haber Merkezi
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