Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasında Silahlı Saldırı

Olay, öğle saatlerinde Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.’nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi.

AVUKATI SİLAHLA VURDU

H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına gitti. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat’a ateş açtı.

Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Avukat Zekeriya Polat, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'SGK AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Yalova İl Müdürlüğü'nde yaşanan saldırıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun."

Kaynak: DHA