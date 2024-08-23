Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu

Üniversite tercih döneminin sona ermesinin ardından ÖSYM, yeni eğitim ve öğretim yılı için geçerli olan yerleştirme puanlarını yayınladı. Mezunlarının üniversiteye yerleşme puanları dikkate alınarak hazırlanan "Türkiye'nin En İyi Liseleri" listesi de bu gelişmelerin ardından değişikliğe uğramış oldu. Uzun süredir zirvede olan Galatasaray Lisesi, birinciliği İstanbul Erkek Lisesi'ne kaptırdı.

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 1

İnsanların meslek seçimlerinde en belirgin rolü oynayan lise tercihleri, çoğu zaman o liselerdeki öğrencilerin yerleştirme puanları dikkate alınarak belirlenmekte.

Ebeveynler, çocuklarının gelişimi için en başarılı okulları tercih listesinin üst sıralarına yerleştirirken, ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme puanlarının ardından Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi yeniden belirlendi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSESİ DEĞİŞTİ

Liselerden mezun olan öğrencilerin, üniversitelere ortalama kaç puanla yerleştiğini dikkate alarak hazırlanan bu listede, liderlik yıllar sonra el değiştirdi. Türkiye'nin en başarılı lisesi olarak kabul edilen Galatasaray Lisesi, birinciliği İstanbul Erkek Lisesi'ne kaptırdı.

İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi ve taban puanları...

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 2

10. Adana Fen Lisesi

Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40
Dil: İngilizce

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 3

9. Tofaş Fen Lisesi

Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
· Dil: İngilizce

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 4

8. Çapa Fen Lisesi

Taban puanı: 483.55
Yüzdelik dilim: 0,29
Dil: İngilizce

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 5

7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Taban puanı: 484.52
Yüzdelik dilim: 0,27
Dil: Almanca

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 6

6. İzmir Fen Lisesi

Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 7

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 8

4. Ankara Fen Lisesi

Taban puanı: 490.47
Yüzdelik dilim: 0,11
Dil: İngilizce

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 9

3. Kabataş Erkek Lisesi

Taban puanı: 493.43
Yüzdelik dilim: 0,05

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 10

2. Galatasaray Lisesi

Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
· Dil: Fransızca

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Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu - Resim: 11

1. İstanbul Erkek Lisesi

Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
· Dil: Almanca

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