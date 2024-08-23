Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu
Üniversite tercih döneminin sona ermesinin ardından ÖSYM, yeni eğitim ve öğretim yılı için geçerli olan yerleştirme puanlarını yayınladı. Mezunlarının üniversiteye yerleşme puanları dikkate alınarak hazırlanan "Türkiye'nin En İyi Liseleri" listesi de bu gelişmelerin ardından değişikliğe uğramış oldu. Uzun süredir zirvede olan Galatasaray Lisesi, birinciliği İstanbul Erkek Lisesi'ne kaptırdı.
İnsanların meslek seçimlerinde en belirgin rolü oynayan lise tercihleri, çoğu zaman o liselerdeki öğrencilerin yerleştirme puanları dikkate alınarak belirlenmekte.
Ebeveynler, çocuklarının gelişimi için en başarılı okulları tercih listesinin üst sıralarına yerleştirirken, ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme puanlarının ardından Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi yeniden belirlendi.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSESİ DEĞİŞTİ
Liselerden mezun olan öğrencilerin, üniversitelere ortalama kaç puanla yerleştiğini dikkate alarak hazırlanan bu listede, liderlik yıllar sonra el değiştirdi. Türkiye'nin en başarılı lisesi olarak kabul edilen Galatasaray Lisesi, birinciliği İstanbul Erkek Lisesi'ne kaptırdı.
İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi ve taban puanları...
10. Adana Fen Lisesi
Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40
Dil: İngilizce
9. Tofaş Fen Lisesi
Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
· Dil: İngilizce
8. Çapa Fen Lisesi
Taban puanı: 483.55
Yüzdelik dilim: 0,29
Dil: İngilizce
7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Taban puanı: 484.52
Yüzdelik dilim: 0,27
Dil: Almanca
6. İzmir Fen Lisesi
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce
5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce
4. Ankara Fen Lisesi
Taban puanı: 490.47
Yüzdelik dilim: 0,11
Dil: İngilizce
3. Kabataş Erkek Lisesi
Taban puanı: 493.43
Yüzdelik dilim: 0,05
2. Galatasaray Lisesi
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
· Dil: Fransızca
1. İstanbul Erkek Lisesi
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
· Dil: Almanca