Yalnızca En Zeki Çocuklar Girebiliyor: Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu

İnsanların meslek seçimlerinde en belirgin rolü oynayan lise tercihleri, çoğu zaman o liselerdeki öğrencilerin yerleştirme puanları dikkate alınarak belirlenmekte.



Ebeveynler, çocuklarının gelişimi için en başarılı okulları tercih listesinin üst sıralarına yerleştirirken, ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme puanlarının ardından Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi yeniden belirlendi.



TÜRKİYE'NİN EN İYİ LİSESİ DEĞİŞTİ



Liselerden mezun olan öğrencilerin, üniversitelere ortalama kaç puanla yerleştiğini dikkate alarak hazırlanan bu listede, liderlik yıllar sonra el değiştirdi. Türkiye'nin en başarılı lisesi olarak kabul edilen Galatasaray Lisesi, birinciliği İstanbul Erkek Lisesi'ne kaptırdı.



İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi ve taban puanları...