Yalnız Yaşayan Kadına Evinde Korkunç Saldırı! Altınlarını Çalmak İçin...

Adana’nın Feke ilçesinde vahşet! Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, darbedilip boynundan vurulduktan sonra altın bilezikleri gasbedildi. 52 yaşındaki talihsiz kadının durumu ağır. Saldırgan her yerde aranıyor.

Yalnız Yaşayan Kadına Evinde Korkunç Saldırı! Altınlarını Çalmak İçin...

Olay, akşam saatlerinde Adana’nın Feke ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri çalmak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynundan vuruldu. Kızıloluk'un yaralanmasının ardından saldırgan sayıları henüz öğrenilemeyen altınları kolundan alıp, olay yerinden kaçtı.

KADININ DURUMU AĞIR

Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne, oradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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