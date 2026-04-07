Yalçın Küçük'ün Cenaze Programı Belli Oldu
Yazar ve bilim insanı Yalçın Küçük’ün cenaze törenine ilişkin program belli oldu. Küçük, 8 Nisan Çarşamba günü Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Cenaze töreni, yarın (8 Nisan Çarşamba) Ankara Cebeci Asri Mezarlığı içerisinde yer alan İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek.
Kılınacak cenaze namazının ardından Küçük’ün naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: