Yakıt Tankeri Battı: 1 Kişi Öldü

Filipinler’de yaklaşık 1,5 milyon litre yakıt taşıyan tanker battı. Tankerdeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yakıt Tankeri Battı: 1 Kişi Öldü

Filipinler'in Baatan bölgesi açıklarında şiddetli fırtınada alabora olan 1,5 milyon litre yakıt yüklü “MT Terra Nova” adlı tankerde kaybolan 1 mürettebatın akıbeti belli oldu. Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalar sonucu kayıp mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Tankerin batmasıyla yaşanan yakıt sızıntısını kontrol altına almak amacıyla 3 adet 44 metrelik çok amaçlı müdahale gemisinin görevlendirildiği aktarıldı.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Armando Balilo, "Zamanla yarışıyoruz. Yakıtı kontrol altına almak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Tankerin battığı noktanın başkent Manila'ya yakın olduğunu belirten Balilo, sızıntının başkente ulaşma tehlikesinin "büyük" olduğunu ifade etti.
Tankerin alabora olmasının ardından yapılan ilk açıklamada, 17 kişilik mürettebattan 16'sının kurtarıldığı, 1 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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