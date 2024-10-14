Yakayı Ele Verdi CHP'li Meclis Üyesinin Eşiyim Dedi, Tehditler Savurdu

İstanbul'da CHP'li Sultangazi Meclis Üyesi Hülya Sarı’ya ait ücretsiz Meclis Üyesi Kartını kullanırken yakalanan şahsın savunması ise ‘pes’ dedirtti. Sarı’nın eşi olduğunu söyleyen şahıs görevlilere tehditler savurdu.

CHP’li Sarı’nın eşi olduğunu iddia eden şahıs, eşinin avukat olduğunu da söyleyerek, yetkilileri “Bu yetkiyi kim verdi size? Bu işin sonunu düşünerek adım atın. Sonrasında pişman olmayın” ifadeleriyle tehdit etti.

Görevlilerin olaya ilişkin düzenlediği tutanağa yansıyan tehditler şöyle kaydedildi:

"Hülya Sarı - Sultangazi meclis üyesi - 9. Dönem(2024-2029). Kullanım yapan yolcumuz meclis üyesi eşinin ayrıca avukat olduğunu söyleyerek, “siz benim kartımı gasp mı ediyorsunuz? Böyle bir hakkınız yok. Bu yetkiyi kim verdi size? Bu işin sonunu düşünerek adım atın. Sonrasında pişman olmayın.” diyerek üstü kapalı bir şekilde tehdit etmiştir. Bizde kendisine meclis kararını takdim ettik. Kararı okuduktan sonra “Bu benim için bir şey değiştirmez sonrasında sizle görüşürüz” diyerek saat 13.42’de Peronlar bölgesine aktarım yapmıştır.”

'HAYATIMDA METROBÜS KULLANMIYORUM'

Sarıyer Söz’den Aykut Metehan’a konuşan Sarı ise, evli bile olmadığığını söyleyerek kartını daha önce kaybettiği bilgisini paylaştı. İddiaları reddeden Sarı, “Kartı düşürmüşüm hiç haberim yok. Ayrıca ben evli değilim. Başkası kullanmış olabilir. Ben zaten hayatımda metrobüs kullanmıyorum o yüzden kart hiç işime yaramıyor. Demek ki fark etmeden düşürmüşüm” dedi.

İl ve ilçe kartlarının da kayıp olduğunu belirten CHP’li sarı, dilekçe vererek kartların yenilenmesini isteyeceğini söyledi.

Kaynak: Sarıyer Söz