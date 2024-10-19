Yahya Sinvar için Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Yahya Sinvar için Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu platform üyeleri ile vatandaşlar, Filistin için yapılan duaya katıldı.

Duadan sonra katılımcılar tekbir getirdi, "Şehit Yahya, yolun yolumuz" sloganı attı.

Kaynak: AA

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