Yahya Sinvar için Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu platform üyeleri ile vatandaşlar, Filistin için yapılan duaya katıldı.

Duadan sonra katılımcılar tekbir getirdi, "Şehit Yahya, yolun yolumuz" sloganı attı.

Kaynak: AA