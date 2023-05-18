Yağışlar İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak: Uyarı geldi
14 Mayıs'tan itibaren 2 gün bahar gibi hava yaşanırken ardından yağışlar başladı. Meteoroloji'den birçok kent için uyarı geldi. İstanbul ve Ankara için kritik uyarılar peş peşe geldi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Açıklamada ayrıca Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de ifade edildi.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.