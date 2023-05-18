Yağışlar İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak: Uyarı geldi

14 Mayıs'tan itibaren 2 gün bahar gibi hava yaşanırken ardından yağışlar başladı. Meteoroloji'den birçok kent için uyarı geldi. İstanbul ve Ankara için kritik uyarılar peş peşe geldi.

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Yağışlar İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak: Uyarı geldi - Resim: 1

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Yağışlar İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak: Uyarı geldi - Resim: 2

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Yağışlar İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak: Uyarı geldi - Resim: 3

Açıklamada ayrıca Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de ifade edildi.

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Yağışlar İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak: Uyarı geldi - Resim: 4

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.

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