Yağışlar için tarih verildi! Türkiye soğuk tarafta kalacak
Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye hakkında dikkat çeken bir haber geldi. 20 Ekim'e kadar sıcakların etkisini sürdürmesi bekleniyor. 20 Ekim Cuma'dan sonra ise Türkiye soğuk tarafta kalacak.
Türkiye yaz aylarının etkisinden bir türlü çıkamıyor. Ülkemizde bugünlerde sıcak havalar etkisini gösteriyor. Geceleri ise hava dengesi bir anda değişiyor ve soğuk havalar ile karşı karşıya kalıyoruz.
Meteorolojik kaynaklar ise Türkiye hakkında yeni bir haber verdi.
Kaynaklar tarafından aktarılan son bilgilere göre GLOBO modeli de Türkiye'nin 20 Ekim'den itibaren soğuk ve yağışlı tarafta kalacağını onayladı.
20 Ekim'e kadar sıcak havalarla karşı karşıya kalacak vatandaşlar, 20 Ekim Cuma gününden sonra ise soğuk havaları hissetmeye başlayacak.
Hava City'den de konu hakkında şu paylaşım geldi: