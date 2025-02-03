Yağı Ocakta Unutan 80 Yaşındaki Kadının Evi Yandı

Antalya'da 80 yaşındaki Nezihe Bostan, torununa pişi yapmak için yaktığı ocaktaki yağı unutarak oğlunun evine gitti. Bir süre sonra yağın alev almasıyla dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.

Yağı Ocakta Unutan 80 Yaşındaki Kadının Evi Yandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218 Sokak’taki 9 katlı apartmanının 8'inci katında oturan Nezihe Bostan (80), saat 11.00 sıralarında, torununa pişi yapmak için tavaya yağ koyup, ocağı yakarak aynı sitenin karşı binasında oturan oğlunun evine gitti. Bir süre sonra yağın parlaması sonucu dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenler, durumu Nezihe Bostan'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi site girişinin darlığı ve hatalı parklar nedeniyle zorluk yaşadı. Polis, araç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, itfaiye ekibi zor da olsa araçlarını yangına müdahale edecek noktaya getirebildi. Yangın sırasında binada oturanlar, panik içerisinde dışarı çıktı. Bazı kişilerin cep telefonuyla yangını görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

Yağı Ocakta Unutan 80 Yaşındaki Kadının Evi Yandı - Resim : 1

KOMŞULARI DESTEK OLDU

Yangını haber alarak evinin olduğu yere gelen Nezihe Bostan'a komşuları destek oldu. Büyük üzüntü yaşadığı görülen Bostan'ı komşuları güvenli bir noktaya götürüp oturtarak ellerini tutup teselli etti. Gelen sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı ambulansa alınan Nezihe Bostan müdahalenin ardından tekrar komşularının yanına gitti.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında evde zarar oluştu.

Kaynak: DHA

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