X'e Erişim Sorunu... Çöktü mü?

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) anlık olarak erişim sorunları yaşanıyor. Downdetector verilerine göre binlerce kullanıcı platforma erişemediğini rapor etti.

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X'e Erişim Sorunu... Çöktü mü?
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Milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Platforma giriş yapmak, paylaşım görüntülemek ya da akışı yenilemek isteyen çok sayıda kullanıcı bağlantı hatalarıyla karşılaştığını bildirdi.

Kullanıcıların anlık servis kesintilerini raporladığı Downdetector verileri de erişim sorununu doğruladı. Platforma ilişkin hata bildirimlerinde bugün saat 16.29 itibarıyla ani bir artış yaşandığı görüldü.

Verilere göre, şikayetler yaklaşık 15 dakika içerisinde hızla yükselerek saat 16.44 sıralarında zirveye ulaştı. Erişim probleminin küresel çapta bir sunucu kaynaklı kesintiden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

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