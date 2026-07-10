X-Ray Radarına Yakalandılar: Kapıkule'de 1 Milyar TL'lik Rekor Uyuşturucu Ele Geçirildi!

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda X-ray radarına takılan 2 tırda, piyasa değeri 1 milyar liranın üzerinde olan 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir sevkiyatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

X-Ray taraması sırasında araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilince Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada, 450 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 526 kilogram 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

X-Ray Radarına Yakalandılar: Kapıkule'de 1 Milyar TL'lik Rekor Uyuşturucu Ele Geçirildi! - Resim : 1

İKİNCİ ARAMA DA SONUÇ VERDİ

İkinci operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir başka tır, şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı. Aramada, 530 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 37 milyon Türk lirası olduğu değerlendirildi.

Konu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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