X Çöktü mü? Kullanıcılar İsyanda

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bir kez daha erişim problemiyle gündemde. İnternet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre sorunlar yerel saatle 17:42 civarında başladı. Kısa sürede zirveye ulaşan problem nedeniyle 20 binden fazla kullanıcı erişim sıkıntısı yaşadığını bildirdi.

Kullanıcıların paylaşımlarına göre kesinti, hem web sitesinde hem de Android ve iOS uygulamalarında içeriklerin yüklenmemesine yol açıyor. X yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.