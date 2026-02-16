X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sağlayamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme, gönderi görüntüleme ve platforma giriş gibi temel işlevlerde aksaklıklarla karşılaşıyor.

Sorunun kapsamına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, benzer şikayetler gelmeye devam ediyor. Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi