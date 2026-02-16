X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sağlayamıyor

Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenileme, gönderi görüntüleme ve giriş işlemlerinde aksaklıklarla karşılaşıyor.

Son Güncelleme:
X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sağlayamıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme, gönderi görüntüleme ve platforma giriş gibi temel işlevlerde aksaklıklarla karşılaşıyor.

Sorunun kapsamına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, benzer şikayetler gelmeye devam ediyor. Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Medya
Son Güncelleme:
İnşaatta Feci Kaza! Başına Demir Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti İnşaatta Feci Kaza! Başına Demir Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti
Görele'de Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu Görele'de Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti