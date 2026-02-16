X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sağlayamıyor
Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenileme, gönderi görüntüleme ve giriş işlemlerinde aksaklıklarla karşılaşıyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme, gönderi görüntüleme ve platforma giriş gibi temel işlevlerde aksaklıklarla karşılaşıyor.
Sorunun kapsamına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, benzer şikayetler gelmeye devam ediyor. Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: