WhatsApp'tan yurt dışı arama ve mesaj alanlar dikkat: Büyük bir tehlike altında olabilirsiniz
Uzmanlar, yurt dışından gelen arama ve mesajlara dikkat edilmesi konusunda uyarılar yaparak gelen linklere hemen tıklanmaması gerektiğini ifade ediyor.
Uzmanlar, yabancı kişilerden WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramalara ve mesajlara dikkat edilmesi konusunda uyararak linklere tıklanmaması gerektiğini söylüyor.
Son zamanlarda birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden Senegal, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden arama ve mesaj alıyor. Uzmanlar, bu tür aramaların genellikle dolandırıcılık maksatlı olduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmasında uyarılarda bulunuyor.
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması konusunda İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Eraslan, yabancı kişilerden gelen linklere tıklanmaması konusunda vatandaşları uyardı.
"LİNKİ AÇARSANIZ TELEFONUNUZUN BÜTÜN AYARLARI BAŞKASININ ELİNE GEÇİYOR"
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte imkanların arttığını ve dolandırıcılık durumlarının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti: