WhatsApp'tan yurt dışı arama ve mesaj alanlar dikkat: Büyük bir tehlike altında olabilirsiniz

Son zamanlarda birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden Senegal, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden arama ve mesaj alıyor. Uzmanlar, bu tür aramaların genellikle dolandırıcılık maksatlı olduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmasında uyarılarda bulunuyor.