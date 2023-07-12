Whatsapp mesajıyla ortaya çıktı: Rossman'da 'müdür' şoku... Her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı!

Alman kozmetik devi Rossmann’ın İstanbul’daki bir mağazasında müdür olarak çalışan S.A., kasadan 7 bin lira aldı. A., şirket merkezi fark etmeden parayı yerine koymayı planladı. 7 bin lirayı yerine koymak için bir kez daha para aldı ve bu kez bahis oynadı. Ancak şansı yaver gitmedi. Zarar katlandı. Açık 142 bin liraya çıkınca S. A. durumu bölge müdürüne itiraf etti. Şirket A.’dan şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, dikkat çeken olay mağaza müdürü S. A.’nın, bölge müdürü E. D.’ye 19 Eylül 2022 sabahı gönderdiği WhatsApp mesajı ile ortaya çıktı.

Mağaza müdürü S. A., bölge müdürüne gönderdiği mesajında "sıkıntılı bir durum" olduğu ve görüşmek istediğini iletti. Bölge müdürü D. aynı gün mağazayı ziyaret etti ve S. A. ile birebir görüştü.

AÇIK 142 BİN LİRAYA YÜKSELDİ, TOPARLAYAMADI

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; S. A. bölge müdürüne özetle, kasadan 7 bin lira aldığını söyledi. A. görüşmenin devamında "Bu parayı yerine koymak istedim. Bunun için kasadan bir miktar daha para aldım. Bu para ile bahis oynadım. Amacım bahisten para kazanıp 7 bin lirayı yerine koymaktı" ifadelerini kullandı.

S. A., para kaybettikçe kasadan para çekmeye devam etti. Ve açık 142 bin liraya gelince durumu toparlayamayacağını görünce olan biteni anlatma kararı aldı.

AYNI GÜN ÇIKIŞI VERİLDİ

Bölge müdürü aynı gün S. A.’nın yazılı savunmasını aldı. 19 Aralık 2012 günü işe girişi yapılan S. A.’nın şirket ile ilişkisi 19 Eylül 2022’de kesildi. Şirket (Dirk Rossmann Mağazacılık Tic. Ltd. Şti) adına S. A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, S. A. hakkında "Güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılması talep edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan S. A. ise "Çok pişmanım" diyerek şunları kaydetti: "10 yıl şirkette çalıştım. En son Kurtuluş mağazasında müdür olarak çalıştım. Bir gün kasadan 7 bin TL aldım. Sonrasında, açığı kapatmak için kasadan tekrar para aldım bahis oynadım. Ancak açığı kapatamayınca olayı bölge müdürüne söyledim. Çok pişmanım. Keşke hiç yaşanmasaydı."