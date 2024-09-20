WhatsApp Listeyi Yine Değiştirdi: Artık Bu Telefonlarda da Uygulama Çalışmayacak
WhatsApp daha önce çalışmayacak telefonları yayımladığı listesini güncelledi. Artık bu modellerde de WhatsApp uygulaması açılmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp, düzenli güncellemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Ancak, son yapılan güncellemeyle birlikte bazı eski model telefonlar artık WhatsApp desteği alamayacak.
Bu değişiklik, özellikle eski model telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyecek. WhatsApp’ın sürekli yenilenen güvenlik ve performans iyileştirmelerine uyum sağlayamayan cihazlar, uygulamayı kullanamaz hale gelecek.
Bu nedenle, bu durumla karşı karşıya kalan kullanıcılar, iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif mesajlaşma uygulamaları veya cihaz güncellemeleri gibi çözümler aramak zorunda kalabilirler.
İŞTE O TELEFON MODELLERİ
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Lenovo A820
Sony Xperia M
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2