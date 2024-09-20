WhatsApp Listeyi Yine Değiştirdi: Artık Bu Telefonlarda da Uygulama Çalışmayacak

Bu değişiklik, özellikle eski model telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyecek. WhatsApp’ın sürekli yenilenen güvenlik ve performans iyileştirmelerine uyum sağlayamayan cihazlar, uygulamayı kullanamaz hale gelecek.

Bu nedenle, bu durumla karşı karşıya kalan kullanıcılar, iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif mesajlaşma uygulamaları veya cihaz güncellemeleri gibi çözümler aramak zorunda kalabilirler.