WhatsApp Kullanıcıları Dikkat: Apple Dahil Telefonunuzu Yeniletecek Yeni Liste Paylaşıldı
Popüler mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp, artık bazı telefon modellerine güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni uygulamada hangi modellerde çalışmayacağının listesi açıklandı.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ekim 2024 itibarıyla bazı eski telefon modellerinde artık kullanılamayacak. Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, bu güncelleme hem Android hem de iPhone cihazlarını kapsayacak. Toplamda 19 farklı telefon modeli, WhatsApp'ın yeni yazılım sürümüne uyum sağlayamayacak ve uygulama bu cihazlarda devre dışı kalacak.
Meta, bu adımı atma nedenini teknik yetersizliklere dayandırdı. Eski cihazların donanımsal kapasitesi, WhatsApp'ın yeni özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini destekleyemeyecek seviyede olduğundan, bu telefonlarda uygulamanın sorunsuz çalışması mümkün olmayacak. Bu nedenle, eski modellerin WhatsApp'a erişimi sonlandırılıyor.
1 Ekim 2024, bu cihaz sahipleri için önemli bir tarih. Bu tarihten sonra, WhatsApp bu modellerde çalışmayı durduracak. Kullanıcıların olası aksaklıkları yaşamadan önce, bu duruma hazırlık yapmaları ve daha güncel bir telefon modeline geçiş yapmaları öneriliyor.
WhatsApp desteğinin sona ereceği telefonların listesi ise şu şekilde:
– Samsung Galaxy Ace Plus
– Samsung Galaxy Core
– Samsung Galaxy Express 2
– Samsung Galaxy Grand
– Samsung Galaxy Note 3
– Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+
– Samsung Galaxy S 19500
– Samsung Galaxy S3 Mini
– Samsung Galaxy S4 Active
– Samsung Galaxy S4 Mini I9190
– Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos
– Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE
– Huawei Ascend P6 S
– Huawei Ascend G525
– Huawei Ascend C199
– Huawei Ascend GX1S
– Huawei Ascend Y625
– Lenovo A820
– Lenovo A858T
– Lenovo P70 Y625
– Sony Xperia Z1-Xperia E3-Xperia M
– Motorola Moto G-Moto X
– LG Optimus 4X HD P880-Optimus G-Optimus G Pro-Optimus L7
– Apple iPhone 5-iPhone 5C-iPhone 6-iPhone 6 Plus-iPhone 6S-iPhone SE 1. Nesil