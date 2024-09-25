WhatsApp Kullanıcıları Dikkat: Apple Dahil Telefonunuzu Yeniletecek Yeni Liste Paylaşıldı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ekim 2024 itibarıyla bazı eski telefon modellerinde artık kullanılamayacak. Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, bu güncelleme hem Android hem de iPhone cihazlarını kapsayacak. Toplamda 19 farklı telefon modeli, WhatsApp'ın yeni yazılım sürümüne uyum sağlayamayacak ve uygulama bu cihazlarda devre dışı kalacak.

Meta, bu adımı atma nedenini teknik yetersizliklere dayandırdı. Eski cihazların donanımsal kapasitesi, WhatsApp'ın yeni özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini destekleyemeyecek seviyede olduğundan, bu telefonlarda uygulamanın sorunsuz çalışması mümkün olmayacak. Bu nedenle, eski modellerin WhatsApp'a erişimi sonlandırılıyor.

1 Ekim 2024, bu cihaz sahipleri için önemli bir tarih. Bu tarihten sonra, WhatsApp bu modellerde çalışmayı durduracak. Kullanıcıların olası aksaklıkları yaşamadan önce, bu duruma hazırlık yapmaları ve daha güncel bir telefon modeline geçiş yapmaları öneriliyor.