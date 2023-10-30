WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj

WhatsApp'ta avukatlar grubundan çıkarılan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Z.Ö. çılgına döndü. Tehdit ve şantaja başlayan avukat, hakkında açılan davanın ardından kayıplara karıştı.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 1

İstanbul Barosu'na kayıtlı 47 yaşındaki avukat Z.Ö., WhatsApp'ta sadece avukatların olduğu bir grupta meslektaşı K.A.'ya hakaret edince şikayet üzerine grup yöneticisi avukat F.T., tarafından gruptan çıkarıldı.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 2

Buna sinirlenen avukat, gruba tekrardan girebilmek için akıl almaz bir yol izledi. Öfkesine yenik düşen Z.Ö., kendisini gruptan çıkaran meslektaşı F.T.'ye mesajlar atmaya başladı.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 3

İddiaya göre öfkeli avukat, gruptan çıkarılarak rezil olduğunu söyleyerek, "Beni tekrardan alıp herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Ya da uğraşmak zorunda kalırsınız" diyerek tehditlerine devam etti.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 4

Sabah'ta yer alan habere göre; tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Z.Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantajla para koparmak oldu.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 5

İddiaya göre Z.Ö., F.T.'ye iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde, "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 6

Z.Ö.'nün kendisini avukat eşi C.T. ile alakalı asılsız iddialarda bulunarak şantajda bulunduğunu ve para göndermeyince sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını söyleyen F.T., şikayetçi oldu.

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WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj - Resim: 7

AVUKAT, DOSYADA FİRARİ KONUMUNA DÜŞTÜ

Şikâyet üzerine ifadesi alınma istenen şantajcı avukata ulaşılamadı. Avukat dosyada firari konumuna düştü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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