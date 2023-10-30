WhatsApp grubundan çıkarılınca deliye döndü! Avukattan meslektaşına şantaj
WhatsApp'ta avukatlar grubundan çıkarılan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Z.Ö. çılgına döndü. Tehdit ve şantaja başlayan avukat, hakkında açılan davanın ardından kayıplara karıştı.
İstanbul Barosu'na kayıtlı 47 yaşındaki avukat Z.Ö., WhatsApp'ta sadece avukatların olduğu bir grupta meslektaşı K.A.'ya hakaret edince şikayet üzerine grup yöneticisi avukat F.T., tarafından gruptan çıkarıldı.
Buna sinirlenen avukat, gruba tekrardan girebilmek için akıl almaz bir yol izledi. Öfkesine yenik düşen Z.Ö., kendisini gruptan çıkaran meslektaşı F.T.'ye mesajlar atmaya başladı.
İddiaya göre öfkeli avukat, gruptan çıkarılarak rezil olduğunu söyleyerek, "Beni tekrardan alıp herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Ya da uğraşmak zorunda kalırsınız" diyerek tehditlerine devam etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Z.Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantajla para koparmak oldu.
İddiaya göre Z.Ö., F.T.'ye iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde, "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı.
Z.Ö.'nün kendisini avukat eşi C.T. ile alakalı asılsız iddialarda bulunarak şantajda bulunduğunu ve para göndermeyince sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını söyleyen F.T., şikayetçi oldu.
AVUKAT, DOSYADA FİRARİ KONUMUNA DÜŞTÜ
Şikâyet üzerine ifadesi alınma istenen şantajcı avukata ulaşılamadı. Avukat dosyada firari konumuna düştü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.