WhatsApp Çöktü Mü? Erişim Sorunu Yaşanıyor: Resmi Açıklama Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Ayrıca Whatsapp'ın dışında Instagram ve Facebook'a da erişim sorunu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

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WhatsApp Çöktü Mü? Erişim Sorunu Yaşanıyor: Resmi Açıklama Geldi

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma sosyal paylaşım platformlarında (WhatsApp, Instagram, Facebook) bazı kullanıcılar giriş ve paylaşım sorunu yaşıyor.

İlk başta erişim sorunu WhatsApp'ta yaşandı. Mesajlar geç gitmeye başladı. Sonra da Instagram'a erişimde problem yaşandı. Erişim problemi olmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan şunları ifade etti:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

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