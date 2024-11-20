Vurulmuş Halde Bulundu, Aracından Notlar Çıktı

Bursa'da korkunç bir olay meydana geldi. 26 yaşındaki Muammer B. aracında vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vurulmuş Halde Bulundu, Aracından Notlar Çıktı

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı genç, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı ve birtakım sözler yazılı kağıtlar bulundu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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